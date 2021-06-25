Marmara'da müsilaja daldı: Denizde içler acıtan görüntü
Antalya’da yaşayan ve 'Deli mi ne' kanalının sahibi eski milli sporcu ünlü fenomen Fester Abdü, müsilaja dikkat çekmek için Marmara Denizi’ne daldı.
Antalya’da yaşayan ve video paylaşım sitesi YouTube’de 7,5 milyon takipçiyle ‘Deli mi ne’ isimli kanalın sahibi ünlü fenomen Fester Abdü, uzun süredir kamuoyunda gündemde olan Marmara Denizi’ndeki müsilaj (deniz salyası) kabusuna dikkat çekmek için dün İstanbul’a uçtu.
7,5 milyon takipçisiyle paylaşacak: Altı da üstü de içler acısı
Müsilajın yoğun olduğu kısma gelerek dalgıç kıyafetlerini giyen Abdü, burada bir dalış gerçekleştirdi.
Abdü, müsilaja dikkat çekmek ve çoğunluğu genç kesim olan takipçilerine çevre bilincini aşılamak için, dalış esnasını su altı ve su üstünden kayda aldı. Su üzeri ve içerisindeki müsilaj görüntüsü ise içleri acıttı.
''İÇLER ACISI''
Görüntüleri takipçileriyle paylaşacağını belirten Abdü, verdiği demeçte şöyle konuştu: İnsanlara bu durumun ne kadar vahim bir durum olduğunu anlatabilmek adına Antalya’dan, İstanbul’a geldim. Antalya’da denizimiz tertemiz ama Marmara’da içler acısı.