Marmaraereğlisi'ni hortum vurdu! İlçe savaş alanına döndü
Meteoroloji'nin şiddetli yağış, fırtına ve dolu uyarısında bulunduğu Trakya'da, Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi açıklarında hortum meydana geldi. Hortum geçtiği bölgede ağaçları devirip, çatıları uçurdu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün için Trakya Bölgesi'nde şiddetli yağmur, dolu uyarısının ardından Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde öğleden sonra hortum çıktı. Marmara Denizi'nde ilçenin Bahçelievler ve Mustafa Kemalpaşa mahallesi açıklarında meydana gelen hortum bazı ağaçları devirirken, birçok evin çatısına zarar verip, elektrik tellerini kopardı.
VALİLİK: 20-25 BİNANIN ÇATISI ZARAR GÖRDÜ
Tekirdağ Valiliği, Marmara Ereğlisi’nde meydana gelen hortumda sahilde bulunan 20-25 binanın çatısının zarar gördüğünü açıkladı. Açıklamada, şöyle denildi:
"Dün sosyal medya hesaplarımızdan meteorolojik verilere göre yaptığımız uyarının ardından, bugün Marmara Ereğlisi ilçe merkezinde saat 13.20 sularında sağanak yağışla birlikte başlayan küçük çaplı ve kısa süreli hortum/fırtına olayı meydana gelmiştir. Buna bağlı olarak ilçe merkezi Sahil Caddesi'nde 20- 25 binanın çatısının zarar gördüğü (iki tanesi zarar görmüş, diğerlerinden kiremit/çatı kaplaması uçmuş), 1 adet evin balkon duvarının çöktüğü, 1 adet binanın çatı demirinin uçtuğu, buna bağlı olarak sahilde bazı yeme-içme mekanlarının zarar gördüğü, 2 adet balıkçı restoranının hasar gördüğü, herhangi bir can kaybı ve yaralanma ihbarının alınmadığı, ilçe imkanları ile olaya müdahale edildiği; AFAD ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince hasar tespit çalışmalarına başlandığı saygıdeğer hemşehrilerimizin bilgisine sunulur."