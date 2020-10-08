Marmaraereğlisi'ni hortum vurdu! İlçe savaş alanına döndü

"Dün sosyal medya hesaplarımızdan meteorolojik verilere göre yaptığımız uyarının ardından, bugün Marmara Ereğlisi ilçe merkezinde saat 13.20 sularında sağanak yağışla birlikte başlayan küçük çaplı ve kısa süreli hortum/fırtına olayı meydana gelmiştir. Buna bağlı olarak ilçe merkezi Sahil Caddesi'nde 20- 25 binanın çatısının zarar gördüğü (iki tanesi zarar görmüş, diğerlerinden kiremit/çatı kaplaması uçmuş), 1 adet evin balkon duvarının çöktüğü, 1 adet binanın çatı demirinin uçtuğu, buna bağlı olarak sahilde bazı yeme-içme mekanlarının zarar gördüğü, 2 adet balıkçı restoranının hasar gördüğü, herhangi bir can kaybı ve yaralanma ihbarının alınmadığı, ilçe imkanları ile olaya müdahale edildiği; AFAD ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince hasar tespit çalışmalarına başlandığı saygıdeğer hemşehrilerimizin bilgisine sunulur."



