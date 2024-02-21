Marmara'nın dibini boylayan gemi denizden çıkarılmayacak
Marmara Denizi açıklarında batan geminin kayıp mürettebatını arama çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar tamamlanınca geminin denizden çıkarılmayacağı öğrenildi.
Marmara Adası Badalan Limanı'ndan, Gemlik Limanı'na gitmek üzere 14 Şubat'ta saat 20.30'da kalkan, 1250 ton mermer tozu yüklü 'BATUHAN A' isimli gemiden, 15 Şubat'ta saat 06.32'de alınan acil durum sinyali, saat 07.12'de kesildi. Karacabey ilçesinin kuzeyinde 4 mil açıkta batan gemiyi arama kurtarma çalışmalarını koordine etmek için Mudanya ve Karacabey ilçelerinde Bursa Valisi Mahmut Demirtaş başkanlığında kriz merkezi oluşturuldu. AFAD, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik, deniz polisi, jandarma, UMKE, ANDA, AKUT ve NAK ekipleri tarafından toplam 6 kurtarma botu, 28 araç ve 1 Sahil Güvenlik korvetinden oluşan 275 personelle kurtarma çalışmaları başlatıldı. Arama kurtarma faaliyetlerine 1 Sahil Güvenlik korveti, 3 Sahil Güvenlik botu, 1 Sahil Güvenlik helikopteri, 1 Sahil Güvenlik uçağı, 1 Deniz Kuvvetleri Komutanlığı keşif karakol uçağı, 2 Kıyı Emniyet botu, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı arama kurtarma gemisi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı mayın gemisi, ROV cihazı bulunan deniz polisi ekibi ve Kıyı Emniyeti’nin unsuru olan Nene Hatun römorkörü ile RHIB bot da katıldı.
51 METRE DERİNLİKTE TESPİT EDİLDİ
İzmit Körfezi'ndeki araştırma gemisi TCG ÇUBUKLU ile Erdek Deniz Üs Komutanlığı'nda görevli mayın avlama gemisi TCG AYVALIK ile Karadeniz açıklarındaki arama-kurtarma gemisi TCG AKIN da destek için bölgeye ulaştı. Yine Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait 1 Seahawk helikopteri Çanakkale Deniz Hava Üs Komutanlığı'nda, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait 1 AS532 tipi helikopter de bölgeye hareket etmek üzere Eskişehir 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda hazır bekletilirken, Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, BATUHAN A isimli kargo gemisindeki 6 mürettebatı arama kurtarma çalışmalarına destek sağlayan Deniz Kuvvetleri'nin, sonar cihazıyla gemiyi 51 metre derinlikte tespit ettiği belirtildi.
2 MÜRETTEBATIN GEMİDE OLDUĞU BELİRLENDİ
Su altından kaydedilen görüntülerde, geminin yan yatmadığı ve seyir halindeymiş gibi batıp deniz tabanına düz şekilde oturduğu görüldü. Battığı pozisyonun arama kurtarma çalışmalarını kolaylaştıracağı değerlendirilen geminin 3 boyutlu modellemesi de yapıldı. Öte yandan sonar cihazıyla yapılan incelemede kayıp 6 mürettebattan 2’sinin gemi enkazında olduğu tespit edildi.
56'NCI SAATTE AŞÇI KADININ CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Bursa'nın Karacabey ilçesi Kurşunlu Mahallesi'nde kurulan kriz merkezinden koordine edilen aramaların 3'üncü gününde, kayıp gemiye ulaşmak için ilk dalış yapıldı. Deniz Kuvvetleri personeli, 51 metre derinlikte tespit edilen gemiye, Karadeniz açıklarından bölgeye gelen arama kurtarma gemisi TCG AKIN'a kurulan asansörle denize inerek daldı. Karacabey ilçesi Kurşunlu Mahallesi sahiline 7 kilometre mesafede yapılan dalışta, kayıp 6 mürettebattan aşçı Z.K.'nin cenazesine, olaydan 56 saat sonra ulaşıldı. Kaptan köşkünde cenazesi bulunan ve geminin dümeninde olduğu değerlendirilen K., Adana’da toprağa verildi.
30 DALGIÇLA 4 SAS KOMANDOSU GÖREV ALIYOR
9 gemi, 2 uçak, 1 helikopter ile 572 personel katıldığı çalışmalarda, Deniz Kuvvetleri Kurtarma ve Sualtı Komutanlığı'nın özel eğitimli birinci sınıf 19 dalgıcı ilk günden itibaren görev alıyor. Çalışmalara 6'ncı günde, Sualtı Savunma Grup Komutanlığı'na (SAS) bağlı 4 dalgıç da katıldı. Kıyı Emniyeti'ne bağlı 11 dalgıç da acil müdahale için Nene Hatun römorköründe hazır bekletiliyor.