Marmaray'da 9 milyonluk gasp kamerada!

Olay, dün sabah saatlerinde Marmaray İdaeltepe istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre; kuyumcu olduğu öğrenilen B.B, içerisinde yaklaşık 9 milyon lira değerinde para ve altınların bulunduğu yaklaşık çantayı otomobilin bagajından çıkardı. O sırda park halinde bulunan, beyaz bir otomobilde bekleyen İ. E.(27), C.U.(27), F.E.(29) araçlarıyla kuyumcunun yanına yaklaştı.