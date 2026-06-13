Marmaray'da tekmeler yumruklar havada uçuştu!
İstanbul Marmaray'da seyahat eden iki yolcu arasında çıkan tartışma meydan kavgasına dönüştü. Kavgayı ayırmak isteyen güvenlik görevlisi, kendisine saldıran şahsı tek yumrukla yere sererken, arbede sırasında bir temizlik görevlisinin de şahsa tokat atması sosyal medyada gündem oldu.
İstanbul'un en yoğun toplu taşıma ağlarından biri olan Marmaray'da seyir halindeki bir trende yolcular arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü olarak başlayan gerginlikte taraflar birbirine girince, trendeki diğer vatandaşlar araya girerek kavgayı ayırmaya çalıştı.
Ancak tansiyonun düşmemesi üzerine olaya müdahale etmek isteyen Marmaray güvenlik görevlisinin de saldırıya uğraması, olayların boyutunu değiştirdi.
Güvenlik Görevlisinden Tek Yumruk, Temizlikçiden Tokat
Vatandaşların cep telefonu kameralarıyla anbean kaydettiği görüntülerde, tarafları yatıştırmak için araya giren güvenlik görevlisinin, kendisine fiili saldırıda bulunan şahsı kendini korumak amacıyla tek yumrukla yere serdiği anlar dikkat çekti. O sırada, istasyonda görevli bir temizlik personelinin de yere düşen şahsa tokat atması olayın en çok konuşulan detaylarından biri haline geldi.
Görüntüler Sosyal Medyada Gündem Yarattı
Marmaray'da korku ve şaşkınlık yaratan bu asayiş olayı, trendeki bir yolcu tarafından kaydedilerek "asayiş Berkemal" adlı sosyal medya hesabı üzerinden paylaşıldı. Kısa sürede binlerce etkileşim alan ve çok sayıda yorum yapılan kavga videosu, sosyal medyada gündem oldu.