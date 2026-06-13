Marmaray'da tekmeler yumruklar havada uçuştu!

İstanbul'un en yoğun toplu taşıma ağlarından biri olan Marmaray'da seyir halindeki bir trende yolcular arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü olarak başlayan gerginlikte taraflar birbirine girince, trendeki diğer vatandaşlar araya girerek kavgayı ayırmaya çalıştı.