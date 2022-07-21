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Marmaray'da yolcular birbirine girdi

Marmaray'da 2 yolcu arasında kavga çıktı. Güreş müsabakalarını aratmayan kavga yolcuların müdahalesiyle son buldu.

Marmaray'da yolcular birbirine girdi - Resim: 1

Olay, sabah saatlerinde Marmaray'da Pendik İstasyonu'nda bulunan trende meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Gebze- Halkalı hattında yolculuk yapan 2 yolcu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. 2 yolcu arasındaki tartışma alevlenerek kavgaya dönüştü. 

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Marmaray'da yolcular birbirine girdi - Resim: 2

Kavga sırasında bir yolcunun diğer yolcuyu tutarak kündeye getirmesi güreş maçlarını aratmazken, yolcular büyük panik yaşadı. 

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Marmaray'da yolcular birbirine girdi - Resim: 3

Güreşir gibi kavga eden yolculardan birinin diğerine, “Bak seni var ya bıçaklarım” diye tehditler savurduğu görüldü. 

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Marmaray'da yolcular birbirine girdi - Resim: 4

Kavga yolcuların müdahalesi ile güçlükle yatıştırılabildi. O anlar başka bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

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