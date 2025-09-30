Marmaray'daki Türkiye'yi ayağa kaldıran saldırı da cezasız kaldı

Müşteki D.E. ifadesinde, "Ben çocuklarımla devamlı işe gitmek zorunda kalan bir babayım. Marmaray ve Dudullu metrosunu kullanıyorum. Trene binmek üzereyken Zehra Hanım kapıda duruyordu. Sağlık nedenlerimden dolayı kolumda sıvı kaybı vardır, büyük bir açısal problemim vardır. Tamamen açamıyorum, açısal olarak acıyan bir yere geldiğinde güç kaybı yaşıyorum. Toplu taşımada hızlıca boş yere geçmem gerekiyor. Bu nedenle içeri girerken Zehra hanımla karşılaştım. Tam kapıdan girerken Zehra hanımın bana göre sağ tarafa ona göre sol tarafında üç kişilik boş alan gördüm. O alana geçmek için Zehra hanımın tarafından geçmek zorunda kaldım. Zehra hanıma, 'burada durmanızın amacı nedir' dedim. Bu sırada tren hareket etmek üzereydi. Geçerken, Zehra Hanım, 'burası boş, buradan geçsene abi' dedi. Kapının önünden çekilmedi. Geçerken, 'çocuklarım takılıp düşerse, yaralanırsa sorumluluğunu sen mi alacaksın' dedim. Bunlar yaşanırken Zehra Hanım yine sabır çekti. Yine sabır çekince sanki sıkıntı çeken oymuş gibi çocukça sabır çekiyorsunuz dedim. Zehra hanımı ağlatmaya yönelik aklımdan hiçbir şey geçmedi. Videoda her şey açıkça görünmektedir. Ekrem Bey beni kendine doğru çekti. Trenden aşağı doğru çekmeye çalıştı. Sonrasında yumruk attı ve kaçtı" dedi.