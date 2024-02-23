Marmara'yı sallayan deprem kamerada: ''Çaktı, çok kötü çaktı''
Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki deprem anında yaşanan panik güvenlik kamerasına yansıdı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, Bursa'nın Gemlik ilçesinde saat 15.14'te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerde de hissedilen deprem paniğe neden oldu.
DEPREM PANİĞİ KAMERADA
Deprem sonrası yaşanan panik, güvenlik kameralarına yansıdı. İlçe merkezindeki bir marketin kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, deprem ile beraber çevredekilerin paniğe kapıldığı görüldü.
"ÇAKTI, ÇOK KÖTÜ ÇAKTI''
Bir başka görüntü göre de bir iş yerinde alışveriş yapan 2 kişinin deprem ile "Allah'ım deprem. Çaktı, çok kötü çaktı" diyerek dükkandan kaçtığı anlar yer aldı.
RAFLARDAKİ ÜRÜNLER DÜŞTÜ
İlçe merkezindeki bazı marketlerin raflarındaki ürünler sarsıntı ile düşerken, Eşref Dinçer Mahallesi'nde park halindeki 2 otomobil, düşen çatı ve baca parçalarıyla hasar gördü.