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Marmara'yı sallayan deprem kamerada: ''Çaktı, çok kötü çaktı''

Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki deprem anında yaşanan panik güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA
Marmara'yı sallayan deprem kamerada: ''Çaktı, çok kötü çaktı'' - Resim: 1

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, Bursa'nın Gemlik ilçesinde saat 15.14'te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerde de hissedilen deprem paniğe neden oldu. 

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Marmara'yı sallayan deprem kamerada: ''Çaktı, çok kötü çaktı'' - Resim: 2

DEPREM PANİĞİ KAMERADA

Deprem sonrası yaşanan panik, güvenlik kameralarına yansıdı. İlçe merkezindeki bir marketin kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, deprem ile beraber çevredekilerin paniğe kapıldığı görüldü. 

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Marmara'yı sallayan deprem kamerada: ''Çaktı, çok kötü çaktı'' - Resim: 3

"ÇAKTI, ÇOK KÖTÜ ÇAKTI''

Bir başka görüntü göre de bir iş yerinde alışveriş yapan 2 kişinin deprem ile "Allah'ım deprem. Çaktı, çok kötü çaktı" diyerek dükkandan kaçtığı anlar yer aldı.

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Marmara'yı sallayan deprem kamerada: ''Çaktı, çok kötü çaktı'' - Resim: 4

RAFLARDAKİ ÜRÜNLER DÜŞTÜ

İlçe merkezindeki bazı marketlerin raflarındaki ürünler sarsıntı ile düşerken, Eşref Dinçer Mahallesi'nde park halindeki 2 otomobil, düşen çatı ve baca parçalarıyla hasar gördü.

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