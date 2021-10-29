Marmaray'ın 8 yılda taşıdığı yolcu sayısı açıklandı
Sultan Abdülmecid tarafından hayal edilen Marmaray'ın 29 Ekim 2013'te hizmete açılmasının ardından geçen 8 yılda İstanbul nüfusunun 40 katını taşıdı.
Cumhuriyetin kuruluşunun 90'ıncı yılında hizmete giren ve 153 yıllık geçmişiyle "Asrın Projesi" olarak adlandırılan Marmaray, teknolojik altyapısı, ekonomik büyüklüğü, demir yolu ulaşımına kazandırdığı ivme ve daha birçok yenilik bakımından dünyada ilkleri barındırıyor.
Aradan geçen 8 yıllık sürede 600 milyona yakın yolcu taşıyan Marmaray, 5,5 yıl boyunca 5 durakta kıtaları birleştirirken, 12 Mart 2019'dan itibaren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle Gebze-Halkalı hattında 43 durakta hizmet vermeye başladı.
Bu tarihten sonra Gebze-Halkalı banliyö hattı olarak isimlendirilen Marmaray, aradan geçen 8 yıllık sürede Türkiye nüfusunun 7, İstanbul nüfusunun ise 40 katı yolcu taşıdı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Marmaray'ın ilk olarak 1860 yılında Sultan Abdülmecid Han tarafından dile getirildiğini anımsatarak, bu nedenle "Asrın Projesi" olarak nitelendirildiğini söyledi.