Marmaray'ın 8 yılda taşıdığı yolcu sayısı açıklandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Marmaray'ın ilk olarak 1860 yılında Sultan Abdülmecid Han tarafından dile getirildiğini anımsatarak, bu nedenle "Asrın Projesi" olarak nitelendirildiğini söyledi.