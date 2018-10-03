Marmaris, ekimde yaz gibi

Uzunyalı Mevkisi'nde bazı turistler yürüyüş yaparken kimileri bisiklet ile eşsiz deniz manzarası eşliğinde pedal çevirdi. Kimileri de sahile konumlandırılmış aletlerde spor yaptı. Otel havuzları da plajları aratmayan kalabalıklara sahne oldu. Havuz başını dolduran tatilci ve turistler, gün boyu çocuklarıyla yüzdü, oyunlar oynadı.

