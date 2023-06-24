Marmaris'i ''ceset yakmak için'' ateşe verdiler
Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınırken, yangının ilk başladığı Sarıana Mahallesi'ndeki bölgede yanmış bir erkek cesedine rastlandı. Yangının, öldürülen kişinin ormana atıldıktan sonra şüpheli ya da şüphelilerce cesedinin ateşe verilmesi sonucu çıktığı belirlendi.
Muğla'nın Marmaris ilçesi Sarıana Mahallesi'ndeki kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanda, saat 15.30 sıralarında yangın çıktı.
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Bölgeden yükselen dumanları görenler, durumu orman ekiplerine bildirdi.
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Yangına, havadan 9 helikopter, 6 uçak, karadan çok sayıda arazöz ve orman işçisinin yanı sıra itfaiye ve TOMA ekipleri ile de müdahale edildi.
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Muğla Valisi Orhan Tavlı, ekiplerin müdahelesi ile orman yangınının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.
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