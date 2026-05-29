Marmaris'te 110 yolculu tur teknesi Akvaryum Koyu'nda battı!
Muğla'nın Marmaris ilçesi Akvaryum Koyu'nda 110 yolcu taşıyan gezi teknesi arıza nedeniyle battı. Mürettebatın dikkati ve çevredeki teknelerin yardımıyla yolcuların tamamı burnu bile kanamadan tahliye edildi.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde bugün öğleden sonra büyük bir facianın eşiğinden dönüldü. Bölgenin doğal güzellikleriyle ünlü Cennet Adası mevkii Akvaryum Koyu'nda, içinde 110 yolcunun bulunduğu bir gezi teknesi sulara gömüldü. Sahil Güvenlik ekiplerinin ve çevredeki denizcilerin hızlı müdahalesiyle gerçekleştirilen başarılı tahliye operasyonu sayesinde, olayda hiçbir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.
Saat 15.45 sularında meydana gelen olayda, tekne personelinin erken teşhisi hayati bir rol oynadı. Seyir halindeyken teknede oluşan arızayı anında fark eden deneyimli mürettebat, vakit kaybetmeden tekneyi karaya en yakın noktaya doğru yönlendirdi. Bu kritik ve soğukkanlı hamle, tahliye sürecinin güvenli bir şekilde yapılabilmesi için gerekli zamanı kazandırdı.
Tehlikenin belirmesiyle birlikte Akvaryum Koyu'nda adeta bir dayanışma örneği sergilendi. Aynı tur firmasına ait başka bir tekne ile o sırada bölgede bulunan diğer sivil tekneler hızla yardıma koştu.
Olay yerine acil olarak sevk edilen Sahil Güvenlik ekiplerinin de koordinasyonuyla, korku dolu anlar yaşayan 110 yolcunun tamamı güvenli bir şekilde diğer teknelere aktarıldı.