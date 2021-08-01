Marmaris'te 4 mahalle tahliye edildi, yollar trafiğe kapatıldı
Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangını 4 gündür kontrol altına alınamadı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürerken Dereözü, Osmaniye, Turunç ve Hisarönü mahalleleri tahliye edildi.
Marmaris ilçesi İçmeler kara yolu üzerindeki Armutalan Mahallesi, Siteler mevkiinin üst kısımlarındaki kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda, geçen 29 Temmuz'da saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, kuru otlar ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Yerleşim yeri ve otellere 100 metre mesafedeki yangın bölgesine, ilk etapta 1 helikopter, 7 arazöz ve su tankerleri ile çok sayıda orman işçisi sevk edildi. Alevlerin ulaştığı İçmeler Mahallesi'ndeki 11 ev ile Halit Narin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nin çatısı zarar gördü. Yangın nedeniyle Dereözü, Osmaniye, Turunç ve Hisarönü mahallelerindeki vatandaşlar tedbir amacıyla jandarma tarafından tamamen tahliye edildi. Yangının etkili olduğu İçmeler Mahallesi'nde sahildeki otellerin bahçelerindeki ağaçlar alev alırken, alevlere helikopterlerle müdahale edildi. Bu sırada otellerde kalan müşteriler tahliye edildi. Marmaris- İçmeler kara yolu yangında ulaşıma kapanırken, duman ve alevlerin etkili olduğu İçmeler'deki otellerde kalan turistler, günübirlik gezi tekneleri ve yatlarla Marmaris ilçe merkezine taşındı.
Ayrıca, İçmeler Mahallesi'nde, ekiplere su taşırken motosikletinin devrilmesi sonucu kaza yapıp alevlerin arasında kalan Şahin Akdemir (25) yaşamını yitirdi. Akdemir'in cenazesi, dün ailesinin yaşadığı Köyceğiz'in kırsal Sazak Mahallesi'nde toprağa verildi.
HAVADAN MÜDAHALE YENİDEN BAŞLADI
Yangının dördüncü gününde havanın ağarmasıyla beraber helikopter ve uçakların çalışmaları da başladı. Çalışmalar alevlerin yoğun olduğu Hisarönü ve Orhaniye mahallelerinde yoğunlaştı. Alevlerin şu an için yerleşim yerlerini tehdit etmediği bildirildi.
YOLLAR ARAÇ TRAFİĞİNE KAPATILDI
Marmaris’teki orman yangınının 4'üncü gününde alevler henüz kontrol altına alınamadı. Ekipler havadan ve karadan yangına müdahaleyi sürdürürken, alevlerin yoğunlaştığı Orhaniye ve Hisarönü mahallelerinde bazı yollar bir süreliğine araç trafiğine kapatıldı. Alevlerin söndürülmesinin ardından geçişe kontrollü olarak izin verildi. Yetkililer, bu yolları kullanmak zorunda olan vatandaşları tehlikelere karşı uyardı.