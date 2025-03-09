Marmaris'te cennet koydaki kaçak otel için ''yıkın'' talimatı

Muğla Çevre ve Ekoloji Politikaları Derneği, 2022 yılında Marmaris’te Milli Park sınırları içinde kalan Sinpaş Kızılbük turizm tesisine Marmaris Belediye Başkanlığı tarafından verilen inşaat ruhsatlarının iptali için Muğla 3'üncü İdare Mahkemesi’nde dava açtı. 19 Kasım 2024’te sonuçlanan davada inşaat ruhsatlarının tamamı için iptal kararı verildi.