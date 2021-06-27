Marmaris'te korkutan yangın: 1 personel şehit oldu
Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınına kontrol altına alınırken bir personelin şehit olduğu duyuruldu.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde oteller ve yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
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İçmeler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.
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Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de söndürme çalışmalarına destek verdi.
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''BİR PERSONELİMİZ ŞEHİT OLDU''
Orman Genel Müdürlüğü (OGM), yangına müdahale eden bir personelin şehit olduğunu duyurdu.
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