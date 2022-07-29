Marmaris'te orman yangını! Alevler otele sıçradı: Çıkış sebebi belli oldu

ALEVLER OTELE SIÇRADI



Yangın bir otelin çevresini sardı. AFAD'tan yapılan açıklamada, "Marmaris bölgesinde çıkan orman yangınından etkilenen bir otelde konaklayanlar tahliye edilmiş olup yaralı bulunmamaktadır. Yangına OGM, AFAD, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Jandarma, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve 112 ekipleri tarafından havadan ve karadan müdahale edilmektedir." denildi.