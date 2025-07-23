Marmaris'te teknede ölümle biten kavganın nedeni ortaya çıktı
Marmaris'te teknede çıkan ve 24 yaşındaki bir gencin hayatını kaybettiği kavganın nedeni belli, oldu. Tekneyi kiralayan 3 kadının, davet ettikleri erkek arkadaşlarıyla birlikte kalmak istedikleri, tekne sahibi ve oğlunun sadece 2 kamara olduğu gerekçesiyle karşı çıkması üzerine olayın yaşandığı iddia edildi.
Olay, 20 Temmuz'da saat 19.30 sıralarında, Bozburun Mahallesi Kocabahçe Koyu'nda demirli olan bir teknede meydana geldi. Teknede A.D.O. ile S.Y., S.Y. ve C.C. arasında kavga çıktı. O., başına aldığı darbe sonucu denize düştü. O., babası K.O. tarafından baygın halde sudan çıkarıldı.
İhbarla bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik botuna alınan A.D.O., Germe Limanı'nda hazır bekletilen sağlık ekiplerine ulaştırıldı. O., kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Kavgada yaralanan S.Y., S.Y. ve C.C. ise kaldırıldıkları Marmaris Devlet Hastanesi'ndeki müdahalelerinin ardından gözaltına alındı. 3 şüpheli, işlemleri sonrası çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. A.D.O.'nun cenazesi, dün Bozburun'da gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sürerken, olayın detayları da ortaya çıkmaya başladı. İddiaya göre, tekneyi kiralayan 3 kadın, Antalya'dan gelen erkek arkadaşlarını da tekneye davet etti.