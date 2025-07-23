Marmaris'te teknede ölümle biten kavganın nedeni ortaya çıktı

Olay, 20 Temmuz'da saat 19.30 sıralarında, Bozburun Mahallesi Kocabahçe Koyu'nda demirli olan bir teknede meydana geldi. Teknede A.D.O. ile S.Y., S.Y. ve C.C. arasında kavga çıktı. O., başına aldığı darbe sonucu denize düştü. O., babası K.O. tarafından baygın halde sudan çıkarıldı.