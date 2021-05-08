Marmaris'te turistlerin deniz keyfi

Kadın arkadaşıyla 1 hafta tatile gelen Ukraynalı hemşire Yurdana Yeloria Kravcuk (28), "Marmaris çok güzel ve huzurlu bir yer. Koronavirüs aşımı yaptırdım öyle tatile çıktım. Deniz ve güneşin tadını çıkartıyoruz, mutluyuz" dedi. 5 yıldızlı bir otelin banket ve ziyafet müdürü Ümit Kızıl, "Otelimizde 30 oda dolu. Çoğunluğu yabancı turistler. Seyahat izni olan ve tam kapanma öncesi rezervasyon yaptıran Türk müşterimiz çok az. Tatil yapanlar mutlu ve keyifli tatil yapıyor" dedi.