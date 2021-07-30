Marmaris'teki orman yangınının nedeni belli oldu! Son durum havadan görüntülendi
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, dün öğle saatlerinde çıkan ve 1 kişinin yaşamını yitirdiği orman yangını devam ediyor. Yangını çıkardığı iddiasıyla 10 yaşlarında 2 çocuğun pedagog eşliğinde ifadeleri alındı.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün öğle saatlerinde başlayan orman yangını devam ediyor. İçmeler mahallesi ve çevresindeki yanan ormanlık alanlar havadan görüntülendi.
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Muğla’nın Marmaris ilçesinde dün saat 13.05’de Armutalan Üntaş Sitesinin üst bölümünde başlayan orman yangını yüzlerce hektar alanda etkili oluyor.
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Alevlerin başladığı noktaya yakın yerde evleri bulunanlar, yangını komşu çocuklarının çıkardığını öne sürdü.
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Bunun üzerine Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği ekipleri, 10 yaşlarında 2 çocuğun pedagog eşliğinde ifadelerini aldı. Çocukların, “Kitap yakıyorduk. Bir anda alev çoğaldı. Kola şişesine su doldurup söndürmek istedik. Sönmedi. Biz de kaçtık” dediği öğrenildi.
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