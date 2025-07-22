Marmaris'teki teknedeki cinayetin katil zanlısına kıyıda küreklerle saldırdılar
Muğla'nın Marmaris ilçesinde tekneden çıkan kavga sonrası bir kişi hayatını kaybederken, olay sonrası botla kaçmaya çalışan 3 şüpheliyi, ölen kişinin yakınları botlarla ve küreklerle durdurmaya çalıştı.
Muğla’nın Marmaris ilçesinde teknede çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralanmıştı. Olay sonrası botla kaçmaya çalışan üç şüpheliyi, ölen kişinin yakınları botlarla ve küreklerle durdurmaya çalıştı.
Edinilen bilgiye göre, Bozburun Mahallesi Kocabahçe Mevkii'nde üç yabancı uyruklu kadın tekne kiraladı. Yabancı uyruklu kadınlar tekneye erkek arkadaşlarını da çağırdı.
Tekneye gelen erkek şahıslar teknede gece konaklamak isteyince tekne sahipleri ile şahıslar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın sonrasında yaşanan kavgada başına darbe alarak ağır şekilde yaralanan 22 yaşındaki bir kişi hastanede hayatını kaybetti.
Yaşanan kavganın ardından teknede bulunan ve botla kaçmaya çalıştığı öne sürülen üç şüpheli şahsın A.O.'nun yakınları tarafından küreklerle durdurulmaya çalışılması cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde A.O.'nun yakınlarının şüphelileri takip etmesi ve kürekle müdahale etmesi, şüphelilerin kendilerini takip eden bottaki kişilere taş atması yer aldı.