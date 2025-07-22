Marmaris'teki teknedeki cinayetin katil zanlısına kıyıda küreklerle saldırdılar

Yaşanan kavganın ardından teknede bulunan ve botla kaçmaya çalıştığı öne sürülen üç şüpheli şahsın A.O.'nun yakınları tarafından küreklerle durdurulmaya çalışılması cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde A.O.'nun yakınlarının şüphelileri takip etmesi ve kürekle müdahale etmesi, şüphelilerin kendilerini takip eden bottaki kişilere taş atması yer aldı.