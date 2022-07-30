Marmaris'teki yangında küle dönen otel ilk kez görüntülendi
Muğla’nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını lüks otelinin çok sayıda odasını küle çevirdi. MSKÜ Marmaris Otelcilik Meslek Yüksek Okulu Uygulama otelinin yanan odaları ilk kez görüntülendi.
Marmaris'teki yangın sonrası herkes yanan otelin son durumunu merak etmişti. Muğla’nın Marmaris ilçesi İçmeler mahallesinde çam ağacının dalının koparak elektrik tellerinin üzerine düşmesi sonrası tellerin birbirine teması ile başlayan orman yangını Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Marmaris Otelcilik ve Uygulama Oteline sıçramıştı.
Yangının çıkışından 10 dakika sonrası rüzgarın da şiddeti ile otelin üst bölümündeki ormanlık alana sıçrayan alevler otelin 7’inci katının çatısını tutuşturdu. Otelde bulunan müşteriler otel görevlilerinin uyarısı ile 5 dakika içinde tahliye edildi.
Havadan uçak ve helikopterlerin otel bölgesine yoğun sorti sonucu su atması ve itfaiye ile orman arazözlerinin otelin 7’inci katına ulaşmasının ardından otelin sadece 7’inci katındaki toplantı salonu ve hemen altında bulunan oda tamamen yandı.
MSKÜ Marmaris Otelcilik ve Meslek Yüksekokulu uygulama otelinin çevresi yoğun çalışmalar sonrası tamamen alevlerden temizlendi. Otel ve yanan yaklaşık 2 hektarlık alanda orman ve itfaiye ekipleri soğutma çalışmalarını sürdürüyor.