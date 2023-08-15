''Mars'ta hayat var mı?'' sorusuna yanıt olabilir: Mars yüzeyinde gizemli şekiller bulundu
Bilim insanları, Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi'nin (NASA) Curiosity aracını kullanarak Mars yüzeyinde gizemli altıgen şekiller buldu.
Yeni bir araştırmaya göre Mars'ta yeni ortaya çıkarılan altıgen döşeli kaya, Kızıl Gezegen'in milyonlarca yıl boyunca tekrarlanan ıslak ve kuru dönemler döngüsünden geçtiğini gösterdi.
Mars şu anda soğuk ve kuru olmasına rağmen, araştırmacılar son zamanlarda gezegenin yüzeyinin bir zamanlar nehirler, akarsular, göletler, göller ve hatta belki de denizler ve okyanuslarla kaplı olduğuna dair kanıtlar buldu.
"MARS YAŞAMA EV SAHİPLİĞİ YAPMIŞ OLABİLİR"
Dünya'da suyun olduğu hemen her yerde yaşam olduğu için, Kızıl Gezegen'deki bu eski su işaretleri Mars'ın bir zamanlar yaşama ev sahipliği yaptığı ve hala da yapabileceği ihtimalini gündeme getirdi.
Bununla birlikte, önceki araştırmalar kurak dönemlerin de yaşamın evrimine yardımcı olmuş olabileceğini öne sürdü. Buna göre, ıslak zamanlarda suda oluşmuş olabilecek organik bileşikler, kurak zamanlarda bir araya gelerek Mars'ta yaşamın ortaya çıkmasına yol açabilecek kimyasal reaksiyonları destekledi.