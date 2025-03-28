Mart ayı açlık ve yoksulluk sınırı rakamları açıklandı

Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 76.922 TL’ye çıktı.