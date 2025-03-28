Mart ayı açlık ve yoksulluk sınırı rakamları açıklandı
TÜRK-İŞ, mart ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının sonuçlarını yayımladı. TÜRK-İŞ'in araştırmasına göre açlık sınırı asgari ücreti geçerken, yoksulluk sınırı ise asgari ücreti katladı...
Kaynak: Haber3.com / Serhan Işılay
TÜRK-İŞ, açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının mart ayı sonuçlarını açıkladı.
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2025 yılının üçüncü ayına ilişkin sonuçlara göre Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 23.615 TL’ye yükseldi.
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Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 76.922 TL’ye çıktı.
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Bekâr bir çalışanın yaşama maliyeti de aylık 30.617 TL’ye ulaştı.
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