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Mart ayı açlık ve yoksulluk sınırı rakamları açıklandı

TÜRK-İŞ, mart ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının sonuçlarını yayımladı. TÜRK-İŞ'in araştırmasına göre açlık sınırı asgari ücreti geçerken, yoksulluk sınırı ise asgari ücreti katladı...

Kaynak: Haber3.com / Serhan Işılay
Mart ayı açlık ve yoksulluk sınırı rakamları açıklandı - Resim: 1

TÜRK-İŞ, açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının mart ayı sonuçlarını açıkladı.

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Mart ayı açlık ve yoksulluk sınırı rakamları açıklandı - Resim: 2

2025 yılının üçüncü ayına ilişkin sonuçlara göre Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 23.615 TL’ye yükseldi.

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Mart ayı açlık ve yoksulluk sınırı rakamları açıklandı - Resim: 3

Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 76.922 TL’ye çıktı.

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Mart ayı açlık ve yoksulluk sınırı rakamları açıklandı - Resim: 4

Bekâr bir çalışanın yaşama maliyeti de aylık 30.617 TL’ye ulaştı.

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