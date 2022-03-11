Mart ayında kara kış: Kar kalınlığı 1 metreyi aştı; araçlar kayboldu!
Türkiye, soğuk ve kar yağışlı hava sisteminin etkisi altında. Kastamonu'nun Küre ilçesinde kar kalınlığı 1 metreyi aşarken, sürücüler park halindeki araçlarını bulmakta güçlük çekti. Sivas'ta ise 277 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
Küre'de dün akşam başlayan ve aralıklarla sabaha kadar devam eden kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.
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Kar kalınlığı 1 metreyi aşarken, eğitime 1 gün ara verildi. Beyaza bürünen ilçede araçlar da kar altında kayboldu.
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Sabah dışarı çıkanlar, kar altında kalan araçlarını zor bulurken, üzerlerini temizledi. Belediye ekiplerinin temizlik çalışması başlattığı ilçede kar yağışı sürüyor.
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SİVAS'TA 277 YERLEŞİM YERİNİN YOLU KAPANDI
SİVAS'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde 277 yerleşim yerinin yolu, ulaşıma kapandı.
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