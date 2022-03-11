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  4. Mart ayında kara kış: Kar kalınlığı 1 metreyi aştı; araçlar kayboldu!

Mart ayında kara kış: Kar kalınlığı 1 metreyi aştı; araçlar kayboldu!

Türkiye, soğuk ve kar yağışlı hava sisteminin etkisi altında. Kastamonu'nun Küre ilçesinde kar kalınlığı 1 metreyi aşarken, sürücüler park halindeki araçlarını bulmakta güçlük çekti. Sivas'ta ise 277 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Mart ayında kara kış: Kar kalınlığı 1 metreyi aştı; araçlar kayboldu! - Resim: 1

Küre'de dün akşam başlayan ve aralıklarla sabaha kadar devam eden kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. 

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Mart ayında kara kış: Kar kalınlığı 1 metreyi aştı; araçlar kayboldu! - Resim: 2

Kar kalınlığı 1 metreyi aşarken, eğitime 1 gün ara verildi. Beyaza bürünen ilçede araçlar da kar altında kayboldu.

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Mart ayında kara kış: Kar kalınlığı 1 metreyi aştı; araçlar kayboldu! - Resim: 3

Sabah dışarı çıkanlar, kar altında kalan araçlarını zor bulurken, üzerlerini temizledi. Belediye ekiplerinin temizlik çalışması başlattığı ilçede kar yağışı sürüyor. 

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Mart ayında kara kış: Kar kalınlığı 1 metreyi aştı; araçlar kayboldu! - Resim: 4

SİVAS'TA 277 YERLEŞİM YERİNİN YOLU KAPANDI

SİVAS'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde 277 yerleşim yerinin yolu, ulaşıma kapandı.

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