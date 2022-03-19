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  4. Mart ayındaki kar yağışı nedeniyle Erciyes'te kayak sezonu uzadı

Mart ayındaki kar yağışı nedeniyle Erciyes'te kayak sezonu uzadı

Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden Erciyes'te, mart ayında etkili olan kar yağışıyla sezonun mayıs ayına kadar devam edeceği tahmin ediliyor.

Mart ayındaki kar yağışı nedeniyle Erciyes'te kayak sezonu uzadı - Resim: 1

Doğası ve modern tesisleriyle dikkati çeken, siyah, kırmızı ve mavi kategorilerde zorluk derecelerine sahip pistlerin bulunduğu Erciyes Kayak Merkezi, bu sporun tutkunlarına 2200– 3400 metre irtifada deneyim yaşatıyor.

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Mart ayındaki kar yağışı nedeniyle Erciyes'te kayak sezonu uzadı - Resim: 2

Türkiye`nin, en yüksekte bulunan 3 bin 400 rakımlı Ottoman pistiyle yerli ve yabancı adrenalin tutkunu kayakseverlerin vazgeçilmez adreslerinden Erciyes`e martta yağan kar, sezonun uzamasına da kapı araladı.

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Mart ayındaki kar yağışı nedeniyle Erciyes'te kayak sezonu uzadı - Resim: 3
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Mart ayındaki kar yağışı nedeniyle Erciyes'te kayak sezonu uzadı - Resim: 4
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