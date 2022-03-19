Mart ayındaki kar yağışı nedeniyle Erciyes'te kayak sezonu uzadı
Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden Erciyes'te, mart ayında etkili olan kar yağışıyla sezonun mayıs ayına kadar devam edeceği tahmin ediliyor.
Doğası ve modern tesisleriyle dikkati çeken, siyah, kırmızı ve mavi kategorilerde zorluk derecelerine sahip pistlerin bulunduğu Erciyes Kayak Merkezi, bu sporun tutkunlarına 2200– 3400 metre irtifada deneyim yaşatıyor.
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Türkiye`nin, en yüksekte bulunan 3 bin 400 rakımlı Ottoman pistiyle yerli ve yabancı adrenalin tutkunu kayakseverlerin vazgeçilmez adreslerinden Erciyes`e martta yağan kar, sezonun uzamasına da kapı araladı.
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