Mart ayının ilk seçim anketi açıklandı: Erdoğan'a 2. tur şoku
Yaklaşan 2023 yılı seçimleri öncesinde Yöneylem Araştırma da Mart ayı içerisinde 27 ilde gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını açıkladı. Anket sonuçlarına göre AK Parti'nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koltuğu sarsılıyor...
Yöneylem Araştırma 3-6 Mart tarihleri arasında yaptığı Türkiye'nin Siyaset Paneli araştırmasının sonuçlarını paylaştı.
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27 ilde yapılan ankette seçmenlere “Bu pazar milletvekili seçimi olsa kime oy verirdiniz?” “Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy potansiyeli”, “Türkiye'nin en büyük sorunu nedir?” gibi başlıklar altında sorular soruldu.
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Araştırmanın ilk ayağında katılımcılara “Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olması durumunda Erdoğan'a oy verir misiniz” sorusu yöneltildi.
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Yüzde 54 “Asla oy vermem” dedi. “Kesinlikle oy veririm” diyenler ise yüzde 34 olarak belirlendi. “Oy kullanmam” diyen katılımcılar ise yüzde 1.9'luk dilimde kaldı. Kararsızlar yüzde 10.1 olarak kayıtlara geçti.
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