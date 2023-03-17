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  4. Mart kapıdan baktırdı! Bir ilçe beyaza büründü

Mart kapıdan baktırdı! Bir ilçe beyaza büründü

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde etkili olan kar yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Mart kapıdan baktırdı! Bir ilçe beyaza büründü - Resim: 1

Domaniç ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. 

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Mart kapıdan baktırdı! Bir ilçe beyaza büründü - Resim: 2

Bursa’nın İnegöl ilçesi ile Kütahya’nın Domaniç ilçesi arasındaki 1500 rakımlı Kocayayla geçidi, kar yağışıyla beyaza büründü. 

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Mart kapıdan baktırdı! Bir ilçe beyaza büründü - Resim: 3

Kara yolları ekipleri kar küreme araçları ve iş makineleriyle yolu açık tutabilmek için aralıksız çalışma yaptı. 

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Mart kapıdan baktırdı! Bir ilçe beyaza büründü - Resim: 4

Yolda kalan çok sayıda sürücü araçlarına zincir takarak yollarına devam ederken, trafik ekipleri de sürücüleri kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda dikkatli olmaları konusunda uyardı. (DHA)

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