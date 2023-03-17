Mart kapıdan baktırdı! Bir ilçe beyaza büründü
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde etkili olan kar yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı.
Domaniç ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.
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Bursa’nın İnegöl ilçesi ile Kütahya’nın Domaniç ilçesi arasındaki 1500 rakımlı Kocayayla geçidi, kar yağışıyla beyaza büründü.
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Kara yolları ekipleri kar küreme araçları ve iş makineleriyle yolu açık tutabilmek için aralıksız çalışma yaptı.
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Yolda kalan çok sayıda sürücü araçlarına zincir takarak yollarına devam ederken, trafik ekipleri de sürücüleri kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda dikkatli olmaları konusunda uyardı. (DHA)
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