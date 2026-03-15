''Mart kapıdan baktırır kazma kürek yaktırır'' atasözü gerçek oldu: Yarım metre kar yağdı!
Kars'ın Arpaçay ilçesinde etkili olan soğuk hava ve kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Yoğun yağış sonrası karla kaplanan köyler dronla görüntülendi.
Kaynak: DHA
''Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır'' atasözü Kars'ta gerçek oldu. Arpaçay ilçesinde ekili olan yoğun kar yağışıyla birlikte kar kalınlığı yer yer 50 santimetreyi aşarken, köyler tamamen beyaza büründü.
Kar kalınlığının 50 santimetreyi aşmasıyla birlikte köylüler sabahın erken saatlerinden itibaren işe koyuldu. Evlerin ve ahırların girişlerinin kapanmaması için yoğun çaba sarf eden vatandaşlar, kar küreme mesaisi yaptı.
Arpaçay’ın karla kaplı köyleri havadan dron ile görüntülendi. Ortaya çıkan eşsiz manzaralar, kışın tüm görkemini gözler önüne serdi.
İl Özel İdaresi ekipleri ise köy yollarının ulaşıma kapanmaması için iş makineleriyle karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. (DHA)
