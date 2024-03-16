Mart kapıdan baktırıyor! Karla kaplanan 3 ilimiz buz kesti
Erzurum, Ardahan ve Kars'ta kar yağışı ile birlikte soğuk hava etkili oldu. Birçok noktada buzlanmalar meydana geldi.
Kaynak: AA
Erzurum'da dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, bugün yerini soğuk havaya bıraktı.
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Kentteki bazı araçların üzeri ile park ve bahçeler karla kaplandı. Soğuk hava nedeniyle kaldırım ve yollarda yer yer buzlanma meydana geldi. Şenkaya ilçesinde de etkili olan kar yağışı ilçe genelini beyaza bürüdü.
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Değirmenlidere Mahallesi mevkiindeki karla kaplanan sarıçam ormanları ile yerleşim yerleri dron ile görüntülendi.
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KARS
Kars'ta da dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
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