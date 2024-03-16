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  4. Mart kapıdan baktırıyor! Karla kaplanan 3 ilimiz buz kesti

Mart kapıdan baktırıyor! Karla kaplanan 3 ilimiz buz kesti

Erzurum, Ardahan ve Kars'ta kar yağışı ile birlikte soğuk hava etkili oldu. Birçok noktada buzlanmalar meydana geldi.

Kaynak: AA
Mart kapıdan baktırıyor! Karla kaplanan 3 ilimiz buz kesti - Resim: 1

Erzurum'da dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, bugün yerini soğuk havaya bıraktı.

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Mart kapıdan baktırıyor! Karla kaplanan 3 ilimiz buz kesti - Resim: 2

Kentteki bazı araçların üzeri ile park ve bahçeler karla kaplandı. Soğuk hava nedeniyle kaldırım ve yollarda yer yer buzlanma meydana geldi. Şenkaya ilçesinde de etkili olan kar yağışı ilçe genelini beyaza bürüdü.

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Mart kapıdan baktırıyor! Karla kaplanan 3 ilimiz buz kesti - Resim: 3

Değirmenlidere Mahallesi mevkiindeki karla kaplanan sarıçam ormanları ile yerleşim yerleri dron ile görüntülendi.

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Mart kapıdan baktırıyor! Karla kaplanan 3 ilimiz buz kesti - Resim: 4

KARS
Kars'ta da dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

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