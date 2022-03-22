Mart kapıdan baktırmaya devam ediyor: Kar kalınlığı 3 metreyi geçti, araçlar kayboldu
Mart ayının son günlerine yaklaşırken Doğu Karadeniz'de etkili olan kar yağışı hayatını olumsuz etkiledi. Ordu'da kar kalınlığı 3 metreyi aşarken, vatandaşlar park halindeki araçlarını bulmakta güçlük çekti.
Türkiye bahar havasına hasret kaldı. Mart başından beri batı illeri dahil pek çok ilde etkili olan kar yağışı, Doğu Karadeniz'i esir almış durumda.
ARAÇLAR KARA GÖMÜLDÜ
Yağışın geçen haftadan itibaren aralıklarla etkisini sürdürdüğü Ordu'da iç kesimdeki yüksek rakımlı ilçelerde, kar kalınlığı yer yer 3 metreyi geçti. Gürgentepe ilçesinde ulaşımda aksamalar yaşanırken, park halindeki bazı araçların kar altında kaldığı görüldü.
LİSENİN ÇATISI ÇÖKTÜ
Gölköy ilçesinde ise Şehit Yaşar Biçer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin atölye sınıflarının bulunduğu prefabrik binanın çatısı, karın ağırlığıyla çöktü. İlçedeki sanayi sitesinde 3 iş yerinin sundurmasında da karın ağırlığıyla çökme meydana geldi.
"KIŞ BİZİ BAYAĞI ZORLADI"
Mahalle yollarının yüzde 50'sinin kapandığını aktaran Gürgentepe Belediye Başkanı Yaşar Şahin, "Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyesi olarak karla mücadelemiz devam ediyor. Yolları açıyoruz. Hasta vatandaşlarımıza yardımcı olunuyor. Okullar tatil edildi. Vatandaşlarımızın genel durumunda herhangi bir sıkıntı yok ama kış bizi bayağı zorladı." dedi.