Mart kapıdan baktırmaya devam ediyor: Kar kalınlığı 3 metreyi geçti, araçlar kayboldu

"KIŞ BİZİ BAYAĞI ZORLADI"

Mahalle yollarının yüzde 50'sinin kapandığını aktaran Gürgentepe Belediye Başkanı Yaşar Şahin, "Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyesi olarak karla mücadelemiz devam ediyor. Yolları açıyoruz. Hasta vatandaşlarımıza yardımcı olunuyor. Okullar tatil edildi. Vatandaşlarımızın genel durumunda herhangi bir sıkıntı yok ama kış bizi bayağı zorladı." dedi.