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Martı ölümlerinin sırrı çözüldü

Van'da Adır Adası civarında yaşanan martı ölümleri sonrası yapılan incelemede, martıların açlığa bağlıstresten öldüğü belirlendi.

Martı ölümlerinin sırrı çözüldü - Resim: 1

Van Gölü'nün en büyük adası olan Adır Adası ve Adır Mahallesi civarında bulunan doğal yaşam alanlarında binlerce martı öldü.

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Martı ölümlerinin sırrı çözüldü - Resim: 2

Martı ölümleri sonrası çevre ve görüntü kirliliğinin önüne geçmek için Tuşba Belediyesi tarafından sahillerde temizlik çalışması başlatıldı.

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Martı ölümlerinin sırrı çözüldü - Resim: 3

Çalışma yapan ekipler, ölen martıları tek tek sahilden temizledi.

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Martı ölümlerinin sırrı çözüldü - Resim: 4

"ÇAĞRIDA BULUNDUK"
Van Gölü’nde 30 yıldır balıkçılık yapan Ahmet Çıkla, yiyecek bulamayan martıların genellikle öldüğünü belirtti.

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