Martı ölümlerinin sırrı çözüldü
Van'da Adır Adası civarında yaşanan martı ölümleri sonrası yapılan incelemede, martıların açlığa bağlıstresten öldüğü belirlendi.
Van Gölü'nün en büyük adası olan Adır Adası ve Adır Mahallesi civarında bulunan doğal yaşam alanlarında binlerce martı öldü.
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Martı ölümleri sonrası çevre ve görüntü kirliliğinin önüne geçmek için Tuşba Belediyesi tarafından sahillerde temizlik çalışması başlatıldı.
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Çalışma yapan ekipler, ölen martıları tek tek sahilden temizledi.
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"ÇAĞRIDA BULUNDUK"
Van Gölü’nde 30 yıldır balıkçılık yapan Ahmet Çıkla, yiyecek bulamayan martıların genellikle öldüğünü belirtti.
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