Masaj salonlarına fuhuş baskını: 10 kadın kurtarıldı
Malatya’da polis ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda, fuhşa teşvik ve yer temini sağladığı belirlenen 8 masaj salonu mühürlendi. Operasyon kapsamında 10 kadın kurtarılırken, 4 şüpheli ve haklarında yakalama kararı bulunan 25 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: DHA
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekipleri tarafından kentte 'fuhşa teşvik, aracılık ve yer temini' suçlarına yönelik operasyon gerçekleştirildi.
Kentte faaliyet gösteren 8 masaj salonu ve şüpheli 4 şahsa ait 2 iş yeri ile 3 evde arama gerçekleştiren polis ekipleri 10 cep telefonu, 2 kamera kayıt cihazı ve 1 dizüstü bilgisayar ele geçirdi.
