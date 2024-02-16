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Masaj salonlarına fuhuş baskını: 37 gözaltı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, fuhuş yapılan masaj salonlarına yönelik operasyonda 25'i kadın 37 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: DHA
Masaj salonlarına fuhuş baskını: 37 gözaltı - Resim: 1

Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sürdürdüğü 'Fuhşa yer temini ve aracılık etme' soruşturmasında, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, masaj salonlarında masöz olarak çalışan kadınlara para karşılığında fuhuş yaptırıldığını belirledi. 

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Masaj salonlarına fuhuş baskını: 37 gözaltı - Resim: 2

Polisin tespit ettiği 7 masaj salonuna yapılan operasyonda, fuhşa yer temini ve aracılık ettiği gerekçesiyle 12 kişi ile fuhuş yaptığı iddiasıyla 25 kadın olmak üzere 37 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı. 

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Masaj salonlarına fuhuş baskını: 37 gözaltı - Resim: 3

Adreslerdeki aramalarda suç amaçlı kullanan 20 cep telefonu, çok miktarda cinsel amaçlı kullanılan materyal, 1 havalı tabanca ele geçirildi. 

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Masaj salonlarına fuhuş baskını: 37 gözaltı - Resim: 4

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüpheliler, hastanede sağlık kontrolünden geçirildi. Şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor. 

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