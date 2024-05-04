Masaj salonlarına fuhuş operasyonu: İçeriden çıkanlar şoke etti

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından "Fuhuşa yer temini ve aracılık etme” suçu ile ilgili yürütülmekte olan soruşturmada, Çorlu İlçesinde bulunan masaj salonlarında masöz olarak çalışan kadınlara para karşılığında fuhuş yaptırıldığı tespit edilmesi üzerine operasyon için düğmeye basıldı.