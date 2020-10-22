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  3. 22 Ekim 2020 16:38

Masal gibi şehir! Görenleri kendine hayran bırakıyor

Eşsiz doğal güzellikleriyle son yıllarda adından söz ettiren Artvin'in Şavşat ilçesi, ziyaretçilerine muhteşem bir gün yaşatıyor.

Masal gibi şehir! Görenleri kendine hayran bırakıyor

Türkiye'nin saklı cenneti olarak nitelendirilen Artvin'in sakin şehir unvanına sahip Şavşat ilçesi sonbaharda doğanın farklı renk tonlarıyla göz dolduruyor.

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Masal gibi şehir! Görenleri kendine hayran bırakıyor

İtalya'nın Milano kentinde, 21-23 Haziran 2015'te gerçekleştirilen Cittaslow Genel Kurulunda "sakin şehir" unvanı almasının ardından tanınırlığı artan ve doğal güzellikleriyle dikkati çeken Şavşat, özellikle sonbahardaki renk cümbüşüyle son yıllarda doğa ve fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı oldu.

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Masal gibi şehir! Görenleri kendine hayran bırakıyor

Masal diyarlarını andıran tabiatı, gölleri, ahşap mimarisi, milli parkları, tarihi eserleri, yaylaları ve yaban hayatı çeşitliliğiyle ziyaretçilerine dört mevsim farklı güzellikler sunan "sakin şehir", sonbaharda bitki örtüsündeki sarı, yeşil, kırmızı, turuncu ve kahverenginin tonlarıyla masalsı bir görünüme bürünüyor.

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Masal gibi şehir! Görenleri kendine hayran bırakıyor

Güzellikleriyle her sonbaharda yüzlerce yerli ve yabancı profesyonel fotoğrafçıyı ağırlayan ilçe, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde de sükunet ve huzur içinde tatil yapmak isteyenlerin ilk tercihleri arasında yer alıyor.

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