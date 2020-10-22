Masal gibi şehir! Görenleri kendine hayran bırakıyor
Eşsiz doğal güzellikleriyle son yıllarda adından söz ettiren Artvin'in Şavşat ilçesi, ziyaretçilerine muhteşem bir gün yaşatıyor.
Türkiye'nin saklı cenneti olarak nitelendirilen Artvin'in sakin şehir unvanına sahip Şavşat ilçesi sonbaharda doğanın farklı renk tonlarıyla göz dolduruyor.
İtalya'nın Milano kentinde, 21-23 Haziran 2015'te gerçekleştirilen Cittaslow Genel Kurulunda "sakin şehir" unvanı almasının ardından tanınırlığı artan ve doğal güzellikleriyle dikkati çeken Şavşat, özellikle sonbahardaki renk cümbüşüyle son yıllarda doğa ve fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı oldu.
Masal diyarlarını andıran tabiatı, gölleri, ahşap mimarisi, milli parkları, tarihi eserleri, yaylaları ve yaban hayatı çeşitliliğiyle ziyaretçilerine dört mevsim farklı güzellikler sunan "sakin şehir", sonbaharda bitki örtüsündeki sarı, yeşil, kırmızı, turuncu ve kahverenginin tonlarıyla masalsı bir görünüme bürünüyor.