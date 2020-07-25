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  3. 25 Temmuz 2020 13:44

Maske takarken en çok yapılan 5 hata!

Koronavirüs tedbirleri kapsamında birçok ilde maske takmak zorunlu hale getirildi. Maskenin virüsten koruma özelliği uzmanlar tarafından kanıtlansa da, yanlış maske kullanımı ciddi riskler doğuruyor. İşte maske takarken en çok yapılan hatalar...

Maske takarken en çok yapılan 5 hata!

1. Maskeyi doğru oturtmamak
Yüzünüzde bir maske olması ne sizi ne de etrafınızdakileri corona virüsten korumuyor. Maske taktığınızda gerçek bir koruma için mutlaka burnunuzu ve çenenizi içine alması gerekiyor.

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Maske takarken en çok yapılan 5 hata!

2. Maskeye dokunmak ve çıkarıp takmak
Maske takarken gerçek bir koruma ve korunma hedefliyorsanız konuşurken maskeyi indirmeniz ve daha önce başka bir yere temas etmiş ellerinizle maskeye dokunduğunuzda corona virüs kapma veya yayma riskini alıyorsunuz.

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Maske takarken en çok yapılan 5 hata!

3. Maske takmadan önce elleri yıkamamak
Evden çıkarken maskenizi takmadan önce, dışarıda maskenizi çıkarıp takmadan önce mutlaka ellerinizi su ve sabunla veya dezenfektanla temizlemeniz ellerinizden virüsün yayılma ihtimalini önler.

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Maske takarken en çok yapılan 5 hata!

4. Bez maskeyi yıkamamak
Uzmanlar bez maskelerin tekrar tekrar kullanılmasını aynı iç çamaşırının yıkanmadan tekrar tekrar giyilmesine benzetiyor, üstelik ölümcül bir virüs varken çok daha tehlikeli.

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