Maske takarken en çok yapılan 5 hata!
Koronavirüs tedbirleri kapsamında birçok ilde maske takmak zorunlu hale getirildi. Maskenin virüsten koruma özelliği uzmanlar tarafından kanıtlansa da, yanlış maske kullanımı ciddi riskler doğuruyor. İşte maske takarken en çok yapılan hatalar...
1. Maskeyi doğru oturtmamak
Yüzünüzde bir maske olması ne sizi ne de etrafınızdakileri corona virüsten korumuyor. Maske taktığınızda gerçek bir koruma için mutlaka burnunuzu ve çenenizi içine alması gerekiyor.
2. Maskeye dokunmak ve çıkarıp takmak
Maske takarken gerçek bir koruma ve korunma hedefliyorsanız konuşurken maskeyi indirmeniz ve daha önce başka bir yere temas etmiş ellerinizle maskeye dokunduğunuzda corona virüs kapma veya yayma riskini alıyorsunuz.
3. Maske takmadan önce elleri yıkamamak
Evden çıkarken maskenizi takmadan önce, dışarıda maskenizi çıkarıp takmadan önce mutlaka ellerinizi su ve sabunla veya dezenfektanla temizlemeniz ellerinizden virüsün yayılma ihtimalini önler.