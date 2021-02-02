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  3. 02 Şubat 2021 14:20

Maskelerde bu damga yoksa sakın almayın

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs kabusunun ardından hayatımızın bir parçası haline gelen maske, ile ilgili bütün bildiklerinizi unutun. Ucuz maske alacağımız diye hayatınızı tehlikeye atmayın…

Maskelerde bu damga yoksa sakın almayın

Covid-19 salgınının başlamasından bu yana hayatın bir parçası haline gelen maskelerin artık satılmadığı yer kalmadı.

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Maskelerde bu damga yoksa sakın almayın

Pazarda, sokakta, markette ve hatta teknolojik ürün satan mağazalarda bile artık maske satılır duruma geldi.

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Maskelerde bu damga yoksa sakın almayın

Tanesi ortalama 24 kuruşa gelen maskeler, koruyuculuk konusunda endişe verici bir hal almış durumda.

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Maskelerde bu damga yoksa sakın almayın

Peki ama koruyucu ve gerçekten sağlığımızı tehdit etmeyen maskeleri nereden almalıyız?

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