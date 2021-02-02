Maskelerde bu damga yoksa sakın almayın
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs kabusunun ardından hayatımızın bir parçası haline gelen maske, ile ilgili bütün bildiklerinizi unutun. Ucuz maske alacağımız diye hayatınızı tehlikeye atmayın…
Covid-19 salgınının başlamasından bu yana hayatın bir parçası haline gelen maskelerin artık satılmadığı yer kalmadı.
Pazarda, sokakta, markette ve hatta teknolojik ürün satan mağazalarda bile artık maske satılır duruma geldi.
Tanesi ortalama 24 kuruşa gelen maskeler, koruyuculuk konusunda endişe verici bir hal almış durumda.