Maskeleri hazırlayın! Yeni koronavirüs varyantı ''Kraken'' hızla yayılıyor
Kraken adı verilen yeni koronavirüs varyantı ''XBB.1.5'' dünya genelinde yayılmaya başladı. Şimdiye kadar 29 ülkede görülen varyant, maske tartışmalarını yeniden gündeme getirdi.
3 yıl önce hayatımıza giren koronavirüs pandemisi hem bireysel hayatlarımızda hem de dünya çapında çok şeyi değiştirdi.
Yaygın aşılama kampanyaları ve doğal bağışıklık sayesinde bu yıl dünya genelinde bir rahatlama görülürken, ilk olarak Ekim ayında New York'ta görülen yeni bir varyant dünyayı yeniden alarma geçirdi.
PANDEMİ BAŞLADIĞINDAN BERİ GÖRÜLEN EN BULAŞICI ŞUŞ
'Kraken' olarak da bilinen XBB.1.5 varyantı Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) açıklamasına göre pandemi başladığından beri görülen en bulaşıcı şuş.
DSÖ'den dün yapılan açıklamada varyantın Avrupa ve ABD'deki yayılma hızından endişe edildiği belirtildi ve "BB.1.5 hızla dolaşımdaki diğer varyantların yerini almıştır. Bizim endişemiz, bunun ne kadar bulaşıcı olduğu... Bu virüs ne kadar çok dolaşırsa, değişmesi için o kadar çok fırsatı olacak." ifadeleri yer aldı.
29 ÜLKEDE GÖRÜLDÜ, ABD'DE BASKIN VARYANT HALİNE GELDİ
Yeni varyant şimdiye kadar 29 ülkede görüldü. ABD'deki Koronavirüs vakalarının yüzde 40'ından fazlasına XBB.1.5'in neden olduğu tahmin ediliyor. Bu da onu ülkedeki baskın tür haline getiriyor.
İlk olarak Ekim ayının ortalarında ABD'de ortaya çıkan yeni varyantın sadece bir kaç aylık sürede 29 ülkeye nasıl yayıldığını gösteren haritalar endişeleri artırsa da Kraken'in eski varyantlara göre daha tehlikeli olup olmadığı henüz netleşmedi.