Maskeleri hazırlayın! Yeni koronavirüs varyantı ''Kraken'' hızla yayılıyor

29 ÜLKEDE GÖRÜLDÜ, ABD'DE BASKIN VARYANT HALİNE GELDİ

Yeni varyant şimdiye kadar 29 ülkede görüldü. ABD'deki Koronavirüs vakalarının yüzde 40'ından fazlasına XBB.1.5'in neden olduğu tahmin ediliyor. Bu da onu ülkedeki baskın tür haline getiriyor.

İlk olarak Ekim ayının ortalarında ABD'de ortaya çıkan yeni varyantın sadece bir kaç aylık sürede 29 ülkeye nasıl yayıldığını gösteren haritalar endişeleri artırsa da Kraken'in eski varyantlara göre daha tehlikeli olup olmadığı henüz netleşmedi.