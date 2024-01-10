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  4. Maskeli soyguncular kuyumcuyu vurup kaçtı! Dehşet anları kamerada

Maskeli soyguncular kuyumcuyu vurup kaçtı! Dehşet anları kamerada

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kuyumcuya girip, soygun girişiminde bulunan 3 kişi, kendilerine engel olmak isteyen iş yeri sahibini tabancayla vurdu. Kar maskeli soyguncular kameraya yansıdı.

Kaynak: DHA
Maskeli soyguncular kuyumcuyu vurup kaçtı! Dehşet anları kamerada - Resim: 1

Olay, öğle saatlerinde Kızıltepe ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Şanlıurfa Caddesi'nde bir kuyumcuya giren kar maskeli 3 kişi, altınları almaya kalkıştı. 

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Maskeli soyguncular kuyumcuyu vurup kaçtı! Dehşet anları kamerada - Resim: 2

İş yeri sahibi S.A., engel soygunculara engel olmaya çalıştı. Arbede sırasında şüphelilerden 1'i tabanca ile A.'ya ateş açtı. A. bacağından yaralanırken, 3 şüpheli kaçtı. 

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Maskeli soyguncular kuyumcuyu vurup kaçtı! Dehşet anları kamerada - Resim: 3

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan A., tedavi altına alındı. 

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Maskeli soyguncular kuyumcuyu vurup kaçtı! Dehşet anları kamerada - Resim: 4

Güvenlik kameraları inceleyip, görgü tanıklarının ifadesine başvuran polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. 

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