MasterChef jürisi Danilo Zanna'nın annesiyle fotoğrafını paylaştı, görenler gözlerine inanamadı
TV8 ekranlarında MasterChef Türkiye'de jüri olan İtalyan Şef Danilo Zanna sosyal medya paylaşımları ile dikkat çekiyor.
Acun Medya tarafından TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşan reyting rekortmeni yarışma Masterchef yeni sezonuyla izleyicileri ekrana kilitlemeye devam ediyor.
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Hem jüri üyeleri hem de yarışmacıların hayatları ise izleyenler atarfından oldukça merak ediliyor.
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Yarışmadaki sempatik tavırlarıyla adından söz ettiren Danilo Zanna'nın özel hayatı izleyenler tarafından oldukça merak ediliyor.
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Tuğçe Demirbilek ile 2021 yılında boşanan İtalyan şefin adı kısa sürede genç bir kadınla anılmaya başlamıştı.
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