MasterChef Türkiye şampiyonunun restoranına ''haraç'' kurşunu
İstanbul Beylikdüzü'nde bulunan MasterChef Türkiye şampiyonu Serhat Doğramacı'ya ait hamburgeciye silahlı saldırı düzenlendi.
Olay, dün akşam saatlerinde Beylikdüzü Marmara Mahallesi'nde yaşandı. İddiya göre MasterChef Türkiye yarışmasının şampiyonlarından Serhat Doğramacı'ya ait hamburgerci, gece saatlerinde kurşunlandı.
HARAÇ İDDİASI
Hamburgercinin 3 gün önce açıldığı öğrenilirken, yanında bulunan ve Doğramacı'nın ortaklarına ait olduğu belirtilen kahveci de mermilerin hedefi oldu.
Geçtiğimiz günlerde yurtdışından bir telefon alan işyeri sahiplerinden haraç istendiği iddia edildi.
