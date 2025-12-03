  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. MasterChef Türkiye şampiyonunun restoranına ''haraç'' kurşunu

MasterChef Türkiye şampiyonunun restoranına ''haraç'' kurşunu

İstanbul Beylikdüzü'nde bulunan MasterChef Türkiye şampiyonu Serhat Doğramacı'ya ait hamburgeciye silahlı saldırı düzenlendi.

Kaynak: İHA
MasterChef Türkiye şampiyonunun restoranına ''haraç'' kurşunu - Resim: 1

Olay, dün akşam saatlerinde Beylikdüzü Marmara Mahallesi'nde yaşandı. İddiya göre MasterChef Türkiye yarışmasının şampiyonlarından Serhat Doğramacı'ya ait hamburgerci, gece saatlerinde kurşunlandı. 

1 / 3
MasterChef Türkiye şampiyonunun restoranına ''haraç'' kurşunu - Resim: 2

HARAÇ İDDİASI

Hamburgercinin 3 gün önce açıldığı öğrenilirken, yanında bulunan ve Doğramacı'nın ortaklarına ait olduğu belirtilen kahveci de mermilerin hedefi oldu. 

2 / 3
MasterChef Türkiye şampiyonunun restoranına ''haraç'' kurşunu - Resim: 3

Geçtiğimiz günlerde yurtdışından bir telefon alan işyeri sahiplerinden haraç istendiği iddia edildi.

3 / 3