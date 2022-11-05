Masterchef Türkiye'de gergin anlar: Rabbim inşallah sana çok büyük acılar yaşatır
Tv8 ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışması Masterchef Türkiye'nin son bölümünde yarışmacılar arasında gergin anlar yaşandı.
Jüriliğini ünlü şeflerin yaptığı Masterchef Türkiye programında yaşanan gerginlik geçtiğimiz akşam damgasını vurdu. Burak Kaya ve Fatma Nur'un arasındaki tartışma stüdyo da tansiyonu yükseltti.
Fatma Nur ve Kıvanç arasında tartışma yaşanırken, Burak Kaya'ya söz verilmesi üzerine, Fatma Nur'un daha önce kendisine de yanlış tavırlar sergilediğini dile getirdi. Kendisinin ailesinden bahsederken Fatma Nur'un "üff, başladı yine aileye" sözlerini gördüğünü ve bunun yanlış olduğunu şu sözleriyle dile getirdi;
Burak Kaya, "Ben burada ailem ve sevdiklerimle ilgili konuşurken arkada onun gülerek dalga geçtiğini duyuyorum. Gerçekten çok saygısızca" dedi.
Sivri tavırlarıyla bu sezona damgasını vuran Fatma Nur da Burak Kaya'nın bu sözleri üzerine "Bir sen saygılısın ya. Allah aşkına yeter yani ya. Sürekli bir şey olduğunda aileyi araya katıyor. Burada herkesin ailesi var. Bir tartışma olduğunda herkesi bel altından vurmaya çalışıyor. Ben orada gülümsedim, kendisiyle muhatap dahi olmuyorum." yanıtını verdi.