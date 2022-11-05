Masterchef Türkiye'de gergin anlar: Rabbim inşallah sana çok büyük acılar yaşatır

Sivri tavırlarıyla bu sezona damgasını vuran Fatma Nur da Burak Kaya'nın bu sözleri üzerine "Bir sen saygılısın ya. Allah aşkına yeter yani ya. Sürekli bir şey olduğunda aileyi araya katıyor. Burada herkesin ailesi var. Bir tartışma olduğunda herkesi bel altından vurmaya çalışıyor. Ben orada gülümsedim, kendisiyle muhatap dahi olmuyorum." yanıtını verdi.