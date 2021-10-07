MasterChef'te korku dolu anlar: Bir anda alev aldı
Tv8 ekranlarının fenomen yemek yarışması MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyununda ilginç anlar yaşandı.
MasterChef 2021'de dün akşam yedinci haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandi. Şeflerin isteği üzerine Meksika Mutfağı'ndan yemekler yapıldı. Gecede mavi takımdan Safanur büyük bir talihsizlik yaşadı.
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TENCERE ALEV ALDI
Tenceredeki kızgın yağı soğutmak isteyen Safanur Bol, ocaktaki sıcak yağın içine soğuk yağ ekleyince ortalık bir anda alevler içinde kaldı.
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Tencerenin yanı başında duran Eren ve Safanur'un zor kaçtığı anlarda yürekler ağza geldi. Diğer yarışmacılar da büyük bir korku yaşadı.
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MEHMET ŞEF'TEN TEPKİ
Programın jüri üyelerinden Mehmet Yalçınkaya da Safanur'a "Kızım ne yapıyorsun? Yakacaksın birini. Eliniz yüzünüz yanacak" diye tepki gösterdi.
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