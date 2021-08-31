Masumlar Apartmanı yeni sezon ne zaman başlayacak?

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İnci’nin gerçekleri öğrenmesinin ardından Han İnci’nin onu terk etmemesi için ikna etmeye çalışır. İnci ise kararlıdır. O sırada İnci’nin öğrendiği başka bir gerçek ise olayların akışını tamamen değiştirecektir. Safiye bir yandan Han ve İnci’nin yaşadıklarına üzülür, ailesini toparlamaya çalışırken, diğer yandan da Naci’nin gidişinin yaklaşmasıyla karmakarışık duygular içindedir. Esat ise Gülben’in neden onunla görüşmediğini öğrenmek için çırpınır ve sonunda Gülben’le konuşmayı başarır.