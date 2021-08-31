Masumlar Apartmanı yeni sezon ne zaman başlayacak?
Dizi sezonunda hareketli zamanlar yaşanırken salı günleri ekrana gelen Masumlar Apartmanı'nın ne zaman start vereceği de izleyenleri tarafından merak ediliyor.
Dizi sezonu başlıyor. Salı günleri ekrana gelen Masumlar Apartmanı'nın ne zaman start vereceği de izleyenleri tarafından merak ediliyor. Bugün dizinin yayın günü olması vesilesiyle "Masumlar Apartmanı bugün var mı, yeni sezon ne zaman başlayacak?" soruları peş peşe geliyor.
MASUMLAR APARTMANI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Masumlar Apartmanı'nın ne zaman başlayacağına yönelik kanaldan ve yapımcılardan bir duyuru gelmedi. Dizinin yeni sezonunun eylül ayı ortalarında başlaması bekleniyor. Yeni bölüm fragmanı ise henüz yayınlanmış değil.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
İnci’nin gerçekleri öğrenmesinin ardından Han İnci’nin onu terk etmemesi için ikna etmeye çalışır. İnci ise kararlıdır. O sırada İnci’nin öğrendiği başka bir gerçek ise olayların akışını tamamen değiştirecektir. Safiye bir yandan Han ve İnci’nin yaşadıklarına üzülür, ailesini toparlamaya çalışırken, diğer yandan da Naci’nin gidişinin yaklaşmasıyla karmakarışık duygular içindedir. Esat ise Gülben’in neden onunla görüşmediğini öğrenmek için çırpınır ve sonunda Gülben’le konuşmayı başarır.