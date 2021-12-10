Matrix geri döndü! İşte haftanın filmleri

Matrix

Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Carrie-Anne Moss, Hugo Weaving ve Gloria Foster'in başrollerinde oynadığı 1999 yapımı "Matrix" yeniden beyaz perdeye yansıtılacak.

Lilly Wachowski ve Lana Wachowski'nin birlikte yönettiği film, bilim kurgu ve aksiyon meraklılarının ilgisini çekmeye aday.

Wachowski Kardeşler'in sinema tarihine adını yazdıran yapım, bir hacker olan Neo ile ona yaşadığı hayatın Matrix adında bir simülasyon olduğunu gösteren Trinity ve Morpheus'un düzene karşı verdikleri savaşı konu ediniyor.

The Matrix serisinin 4. filmi The Matrix Resurrections ise 24 Aralık 2021’de seyirci karşısına çıkacak.