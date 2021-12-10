Matrix geri döndü! İşte haftanın filmleri
Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 5'i yerli 10 film vizyona giriyor.
Matrix
Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Carrie-Anne Moss, Hugo Weaving ve Gloria Foster'in başrollerinde oynadığı 1999 yapımı "Matrix" yeniden beyaz perdeye yansıtılacak.
Lilly Wachowski ve Lana Wachowski'nin birlikte yönettiği film, bilim kurgu ve aksiyon meraklılarının ilgisini çekmeye aday.
Wachowski Kardeşler'in sinema tarihine adını yazdıran yapım, bir hacker olan Neo ile ona yaşadığı hayatın Matrix adında bir simülasyon olduğunu gösteren Trinity ve Morpheus'un düzene karşı verdikleri savaşı konu ediniyor.
The Matrix serisinin 4. filmi The Matrix Resurrections ise 24 Aralık 2021’de seyirci karşısına çıkacak.
Dayı: Bir Adamın Hikayesi
Uğur Bayraktar'ın yönetmenliğini yaptığı "Dayı: Bir Adamın Hikayesi", adil ve sevilen bir kabadayının hikayesini odağına alıyor.
Ufuk Bayraktar, Gizem Karaca, Ahmet Varlı, Beste Bereket, Turgut Tunçalp, Murat Akkoyunlu ve Banu Fotocan'ın rol aldığı filmin müzikleri Yıldıray Gürgen imzası taşıyor.
Batı Yakasının Hikayesi
Filmleri büyük gişe başarıları kazanmış Amerikalı sinema yönetmeni Steven Spielberg'in yeni filmi "Batı Yakasının Hikayesi" Türk izleyicisi ile buluşacak.
1957'de sahnelenen aynı adlı müzikalden uyarlanan film, iki farklı etnik kökenden gelen iki ezeli düşman çetenin birbiriyle rekabetinin yanı sıra bu iki çeteye mensup genç bir çiftin imkansız aşkını anlatıyor.
Ansel Elgort, Rachel Zegler, Ariana DeBose, David Alvarez ve Rita Moreno'nun başrollerinde oynadığı yapımın senaryosunu Tony Kushner kaleme aldı.
Hadi Be
Burçin Bildik, Ferdi Sancar, Orhan Uslu, Günce Mutlu ve Ferdi Akarnur'un oynadığı yerli komedi filmi "Hadi Be", arkadaşları yüzünden kendisini olmadık işlerin içinde bulan bir adamın yaşadıklarını anlatıyor.