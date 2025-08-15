Mavi Vatan'da tarihi anlar: MİDLAS, HİSAR-D RF füzesini başarıyla fırlattı!

Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, atış testine ilişkin görüntüleri Next Sosyal hesabından paylaşarak, "Savaş gemilerimiz için üretilen ve ASELSAN tarafından geliştirilen radarlardan atış kontrol sistemine, arayıcı başlıklardan veri bağlarına kadar entegre çözümlerin başarıyla çalıştığını kanıtlayan bu üstün başarı ülkemize hayırlı olsun. Bu tekrar edilen test; sistemlerimizin güvenilirliğini, her denemede adım adım üzerine koyma kararlılığımızı ve savunma sanayiimizdeki birlikte çalışma kültürünü bir kez daha ortaya koymuştur. ASELSAN'dan HAVELSAN'a, STM'den ROKETSAN'a kadar omuz omuza çalışan tüm ekiplerimizin oluşturduğu sinerji; Deniz Kuvvetlerimizin gücüne güç katmakta, ülkemize stratejik kabiliyetler kazandırmaktadır. Milletimizin güvenliği için gece gündüz emek veren tüm şirketlerimize, mühendislerimize ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız personeline yürekten teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.