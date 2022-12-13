Mavi Vatan'ın bekçisi İDA'lar göreve hazır!

Savunma Sanayii Başkanı Demir, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada "Yüksek otonomi özellikli sürü İDA'ları geliştirmeye ve İDA ailemizi genişletmeye devam ediyoruz. Projenin 3'üncü aşamasında 8'li sürü mimarisini hayata geçirdik. Albatros-S İDA sürüsü, farklı görevler icra ediyor, alt görev paylaşımı yapıyor, alt sürülere bölünüyor. Arama kurtarma, geniş alan tarama, tespit, refakat, şüpheli araçlara angajman ve insanlı sistemlerin kullanılmasının riskli olduğu hallerde görev yapabilecek şekilde temel yetenekler geliştirildi. Hedefimiz İDA'larda da İHA'lardaki gibi öncü olmak. Devamı gelecek" dedi.