Mavi Vatan'ın çelik kılıcı: ATMACA ilk kez denizaltından ateşlendi
ATMACA füzesi bu sefer denizaltından ateşlendi. Başarıyla tamamlanan uçuşun görüntülerini Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün paylaştı.
Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mavi Vatan'ın çelik kılıcı ATMACA, artık denizlerin altından da hedefini vuracak! Dünyada sayılı ülkenin sahip olduğu su altından Güdümlü Mermi Atış kabiliyetini, bugünkü ATMACA atışı ile doğrulamış olduk. Denizaltından ateşlenen ATMACA, başarıyla uçuşunu gerçekleştirdi. Bu büyük başarıda emeği geçen Başta Deniz Kuvvetleri Komutanımız Oramiral Ercüment Tatlıoğlu olmak üzere, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’mızın kıymetli personeline, Roketsan'ımıza, Başkanlığımız personeline, mühendislerimize, teknisyenlerimize ve tüm alt yüklenicilerimize teşekkür ediyorum. Türk savunma sanayii, karada, havada ve denizde tam bağımsız yarınlar için ilerliyor" dedi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından, ATMACA füzesine ilişkin sosyal medyadan yapılan açıklamada, "Yerli ve milli imkanlarla Roketsan tarafından üretilen 'ATMACA Güdümlü Mermisi'nin denizaltılarımız tarafından da kullanılabilmesi için geliştirilen proje kapsamında ilk fiili atış yapıldı. Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci’nin de katılımıyla; TCG PREVEZE denizaltısından 'Kapsüllü Atmaca Güdümlü Mermisi'nin atışı başarılı şekilde gerçekleştirildi. Deniz Kuvvetlerimizin gücüne güç katan Savunma Sanayiimizin kahramanlarını kutluyoruz" denildi.