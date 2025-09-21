  1. Anasayfa
  4. Maviyle yeşilin buluştuğu Türkiye'nin cenneti orman yangınında kömür karasına döndü!

Maviyle yeşilin buluştuğu Türkiye'nin cenneti orman yangınında kömür karasına döndü

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çıkan ve tam 63 saat sonra kontrol altına alınabilen orman yangınında 3 bin hektarın üzerinde alan zarar görürken yemyeşil köyceğiz küle döndü...

Kaynak: DHA
Köyceğiz'in kırsal Akköprü Mahallesi'nde 19 Eylül günü saat 00.30 sıralarında orman yangını çıktı.

Köyceğiz'in kırsal Akköprü Mahallesi'nde 19 Eylül günü saat 00.30 sıralarında orman yangını çıktı. 

Maviyle yeşilin buluştuğu Türkiye'nin cenneti orman yangınında kömür karasına döndü - Resim: 2

Bölgeden yükselen dumanı gören mahalleli, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan çok sayıda ekip sevk edildi.

Saatteki hızı 71 kilometreye kadar ulaşan fırtına nedeniyle yangın kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

Saatteki hızı 71 kilometreye kadar ulaşan fırtına nedeniyle yangın kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

Maviyle yeşilin buluştuğu Türkiye'nin cenneti orman yangınında kömür karasına döndü - Resim: 4

Alevlere 147 arazöz-su tankeri, 123 araç, 20 iş makinesi ve 949 personelle karadan, 10 uçak ve 14 helikopter ile havadan müdahale edildi. Bölgeye, birçok ilden de orman ve itfaiye ekipleri takviye olarak gönderildi.

