Mayıs ayı enflasyonuyla birlikte memur ve emeklinin 5 aylık zam oranı netleşti

2026 yılının ilk yarısına ait enflasyon verileri kademeli olarak maaşlara yansımaya devam ediyor. Yılın ilk ayında yüzde 4,84 ile başlayan aylık enflasyon artışı; Şubat'ta yüzde 2,96, Mart'ta yüzde 1,94, Nisan'da yüzde 4,18 ve son olarak Mayıs ayında yüzde 1,71 olarak kayıtlara geçti. Oluşan bu yüzde 16,60'lık beş aylık fark, milyonlarca vatandaşın 2026'nın ikinci yarısında cebine girecek olan maaş zammının iskeletini oluşturdu.