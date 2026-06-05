Mayıs ayı enflasyonuyla birlikte memur ve emeklinin 5 aylık zam oranı netleşti
TÜİK'in Mayıs 2026 enflasyonunu yüzde 1,71 olarak açıklamasıyla memur ve emeklilerin 5 aylık zam oranları netleşti. Toplam yüzde 16,60'lık enflasyona göre; SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 16,60, memur ve memur emeklileri ise yüzde 12,39 zam almayı garantiledi. İşte kuruşu kuruşuna yeni zamlı maaşlar...
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Mayıs 2026 enflasyon rakamlarını yüzde 1,71 olarak duyurmasının ardından, milyonlarca memur ve emeklinin Temmuz ayında alacağı maaş zammının 5 aylık kısmı kesinleşti.
Haber3com'un TÜİK'in Mayıs ayı enflasyon verilerinden derlediği hesaplamalara göre; yılın ilk beş ayındaki kümülatif enflasyon oranı yüzde 16,60 olarak gerçekleşti. Bu veriyle birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklileri şimdiden yüzde 16,60 oranında zammı garantilerken, yüzde 7'lik toplu sözleşme zammına enflasyon farkı eklenen memur ve memur emeklilerinin ulaştığı zam oranı yüzde 12,39 oldu.
2026 yılının ilk yarısına ait enflasyon verileri kademeli olarak maaşlara yansımaya devam ediyor. Yılın ilk ayında yüzde 4,84 ile başlayan aylık enflasyon artışı; Şubat'ta yüzde 2,96, Mart'ta yüzde 1,94, Nisan'da yüzde 4,18 ve son olarak Mayıs ayında yüzde 1,71 olarak kayıtlara geçti. Oluşan bu yüzde 16,60'lık beş aylık fark, milyonlarca vatandaşın 2026'nın ikinci yarısında cebine girecek olan maaş zammının iskeletini oluşturdu.
Milyonlarca memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin nihai maaş tabloları, Temmuz ayının ilk haftasında açıklanacak olan Haziran ayı enflasyon verisiyle birlikte tamamen netleşecek.